У Запоріжжі на пляжі сталася трагедія з підлітком: байдужість очевидців вразила медиків

У Запоріжжі на центральному пляжі в Дніпрі потонув 14-річний підліток. Медики заявили, що хлопця погубила байдужість оточуючих, які занадто пізно відреагували на крики про допомогу.

Про це в Facebook повідомив Костянтин Малашенко, директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги

Відомо, що прибула швидка протягом майже години намагалася реанімувати хлопця, але безуспішно.

"14 років, чийсь син, чиясь надія... Так, була швидка, була 50-хвилинна реанімація, все це було. Але було пізно. Байдужість... Байдужість і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися вчасно прийти на допомогу дитині перекреслили його шанси на життя", - написав Малашенко.

Він додав, що хлопця занадто пізно витягли з води, тому реанімаційні заходи виявилися марними.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що хлопець відпочивав разом з друзями. Вони грали, пірнали у воду. Свідки кажуть, що друзі хлопця кликали на допомогу дорослих, але вони вчасно не відреагували, думаючи, що це розіграш.

Загиблий хлопець був жителем міста Запоріжжя, навчався в 9 класі, 2006 року народження.

Як розпізнати потопаючого

Потопаюча людина не розмахує руками, щоб привернути увагу (як це часто показують у фільмах). Вона прагне утриматися на воді, і тому розправляє руки в сторони. Це дозволяє ненадовго спливти, щоб ковтнути повітря.

Властиві потопаючим паніка і ступор заважають осмисленим рухам руками. До цього додається можлива судома від холодної води або оніміння кінцівок в результаті шоку.

Ознаки того, що людина тоне:

Голова занурена у воду, а рот знаходиться біля самої поверхні

Голова відкинута назад, рот відкритий

Скляні, порожні очі не фокусуються, або вони взагалі заплющені

Волосся закривають лоб або очі

Людина тримається у воді у вертикальному положенні, не здійснюючи рухів ногами

Потопаючий дихає часто і поверхнево, захоплюючи ротом повітря

Намагається перевернутися на спину

Може здатися, що людина дереться по мотузяній драбині.

Як надати допомогу до приїзду медиків

Медики кажуть, що до приїзду лікарів потерпілому потрібно не припиняти проводити серцево-легеневу реанімацію.

"Навіть якщо людина не дихає, ніколи не здавайтеся, не припиняйте робити непрямий масаж серця і штучне дихання. Саме ці дії відіграють вирішальну роль в таких історіях", - розповідає завідувачка підстанції СМД в Бердянську Ганна Скопенко.