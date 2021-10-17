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Машина "швидкої" в'їхала у мікроавтобус: у Дніпропетровській області сталась ДТП з постраждалими

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Дніпропетровська область, Неділя 17 жовтня 2021 12:20
Машина "швидкої" в'їхала у мікроавтобус: у Дніпропетровській області сталась ДТП з постраждалими Фото: у Дніпропетровській області сталась ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпропетровській області зіткнулись маршрутний міжміський мікроавтобус та автомобіль екстреної медичної допомоги. В результаті ДТП постраждали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Це сталось в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району.

Рятувальники отримали повідомлення про ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jamper та маршрутного міжміського мікроавтобусу Volkswagen LT-35.

Мікроавтобус рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро". Від удару Volkswagen з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівника. Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізовано до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

У всіх постраждалих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала, дівчина 2000 року народження від госпіталізації відмовилась.

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