Під Києвом рятувальникам заблокували проїзд до місця пожежі: що відбувається (відео)

У Броварах Київської області на вулиці Київській, 243, загорілися сміттєві баки. В результаті пожежі ніхто не постраждав, однак, в разі якби вогонь перекинувся на траву або машини, які стоять поруч, пожежники не змогли б допомогти. Причиною тому є дуже щільна парковка – йдеться у підписі до опублікованого відео.

В співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook опублікували відеозапис, на якому зафіксовано саму пожежу, а також неможливість проїхати до палаючих баків.

"На вулиці Київській, 243, Броварах, сталася пожежа. По суті, нічого страшного - горіли баки зі сміттям. Тільки невеликий нюанс - пожежники не могли під'їхати до місця пожежі, тому що все дуже щільно запарковано", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

В коментарях відзначають, що припарковані автомобілі – не при чому.

"А при чому тут запарковані машини? Прибрали експертизу проєкту у пожежників, от і проблема всіх нових будинків. Це ще добре, що взагалі підійти до місця пожежі змогли. Такі проблеми в 80% нових ЖК", - пише в коментарях один з користувачів мережі.

Користувачі прийшли до висновку, що при забудові необхідно обов'язково будувати паркування. Деякі користувачі вважають, що пожежникам потрібно делегувати повноваження розчищати проїзд до місць займання.

"Відвал на пожежну машину, і повноваження розчищати проїзд! Збиток нехай страхова відновлює!" – додали в мережі.

Нагадаємо, що раніше у Києві автохам припаркувався прямо на дитячому майданчику.

Також ми писали, що у Києві борці з "героями паркування" своєрідно провчили автохама.