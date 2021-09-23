Під Києвом співробітники замовили обід в офіс: вын виявився з великим "сюрпризом"

Співробітники одного з підприємств в Борисполі вирішили замовити в офіс обід. Але коли кур'єр привіз їжу - вони були шоковані побаченим. Річ у тому, що в супі плавала пожована жуйка.

Виявилося, що в Борисполі співробітникам привезли в офіс суп, в якому знайшли пожовану жуйку.

У компанії звернулися до установи, де всі звинувачення заперечують. Там запевняють, що такого бути не може й у них на роботі ніхто зі співробітників не жує жуйки.

За їх словами, зараз у закладі харчування перевіряють цей факт і керуюча переглядає камери відеоспостереження.

На цих кадрах ви можете побачити, як в супі плаває вже використана жуйка. Також в рідині є броколі і картопля.

Як далі будуть розвиватися події й чи покарають винних - поки не повідомляється.

Співробітникам офісу привезли суп з неприємним сюрпризом