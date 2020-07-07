Під Києвом сталася екокатастрофа: жахливий запах стоїть всюди (фото)

Під Києвом сталася екокатастрофа (колаж РБК-Україна)

У річці Здвиж виявлено велику кількість мертвої риби

Під Києвом, у Макарівському районі забруднена річка Здвиж. На поверхні водойми видніються дивні плями, також плаває мертва риба. Про це 5 липня повідомили місцеві жителі в Управління Держагентства рибного господарства в Києві і області.

"5 липня завдяки зверненням громадян на "гарячу лінію" рибопатрульні Київської області виявили масову загибель водних біоресурсів. Так, в ході обстеження одного квадратного метра водойми було виявлено 179 екземплярів загиблої риби, а саме: окуня, карася, миня щуки та інших загальною вагою близько 500 грамів", –сказано в повідомленні на Facebook.

Вода в річці має неприємний запах і темні масляні плями. З метою встановлення причин і умов загибелі водних біоресурсів Київським рибоохоронним патрулем і співробітниками лабораторії будуть відібрані зразки води в різних місцях водойми для проведення лабораторних досліджень.

Результати дослідження води з'являться пізніше і буде з'ясована причина мору риби.

У річці Здвиж виявлена мертва риба (фото: facebook.com/FishPatrolKyiv)

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Автор: Людмила Жукова