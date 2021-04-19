Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи

У Київській області невідомі викинули в річку Кізка близько трьох тисяч 20-літрових каністр з хімікатами. При цьому ця річка є притокою річки Ірпінь, яка впадає в Дніпро. Інцидент стався в Бучанському районі на межі сіл Блиставиця і Луб'янка.
Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, на своїй сторінці в Facebook.
Русло річки було закидане вздовж близько 400 метрів. При цьому разом з каністрами прибрали будівельне сміття і тверді побутові відходи.
Екологічна катастрофа під Києвом (скріншоти з відео)
У роботі також брали участь співробітники ДСНС, поліція, комунальні служби, місцеві жителі, працівники Бучанської міськради. По цій справі розпочато досудове розслідування.
Екологічна катастрофа під Києвом (фото: facebook.com/tarasshapravskii)
За даними Telegram-каналу "Україна в шоці", ті, хто прибирав без респіратора, скаржилися на нудоту.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
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