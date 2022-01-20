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Під Києвом хлопці розпилили в ліфті газовий балончик і поплатилася: відео витівки

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Ірпінь, Четвер 20 січня 2022 17:29
Під Києвом хлопці розпилили в ліфті газовий балончик і поплатилася: відео витівки Під Києвом в ліфті хлопці розпилили газовий балончик (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпінь Київської області молоді люди розпорошили газовий балончик у ліфті. В результаті хлопці пошкодували про свій вчинок.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, судячи з запису камери спостереження, про свій вчинок молодики явно пошкодували. Все тому, що ефект був настільки відчутний, що вони не змогли встояти на ногах.

До того ж коли двері ліфта відкрилися, то хлопці швидко покинули кабіну.

"Вчора в Ірпені (ЖК "Нові метри") відважна трійця вирішила випробувати на собі дії перцевого балончика. Все б нічого, але випробування вони вирішили проводити в ліфті. Перші кроки до премії Дарвіна досить впевнені. Так тримати, хлопці", - пише автор публікації.

У коментарях користувачі відреагували на побачене:

  • А чому так мало розпилили? Потрібно було більше;
  • Було б прикольно, якби ліфт застряг;
  • А якби вони весь флакон розпилили, наслідки були б трагічні;
  • Весело було б, якби світло вимкнули. Взагалі головою не думають;
  • Спокійно в ліфті проїхати не можна вже;
  • Щось вони засмучені вийшли з ліфта.

Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист вирішив підробляти крадіжками.

Також ми писали, що під Харковом з восьмого поверху впав ліфт з людьми.

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