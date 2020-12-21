Під Києвом п'яний водій протаранив двір приватного будинку і напав на людей

Під Києвом мікроавтобус протаранив двір приватного будинку (Колаж РБК-Україна)

Під Києвом водій в стані алкогольного сп'яніння на повній швидкості влетів в огорожу приватного будинку і зніс її. Після цього водій і його пасажири почали кидатися на людей.

Як розповіли в спільноті "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook, інцидент стався в Білоцерківському районі Київської області. П'яний водій перевищив допустиму швидкість і влетів на своєму мікроавтобусі у двір приватного будинку, протаранивши огорожу.

"Бухий водій і його п'яна компашка однодумців мікроавтобусом Renault на великій швидкості вешталися вулицями смт Селекція, Білоцерківського району. Їм було абсолютно плювати, що вони піддають перехожих небезпеці від своїх маневрів. Бешкет тривав не дуже довго - вони збили паркан і влетіли в приватний двір", - сказано в повідомленні.

Після скоєння ДТП водій разом зі своїми пасажирами спробували покинути місце події. Люди, які стали очевидцями ДТП, ледь уникли травм – вся компанія поводилася агресивно.

"Вся компанія намагалася втекти з місця, а щоб було легше це здійснити - почали нападати на людей з металевими автомобільними ключами, але небайдужі громадяни утримали їх і не дали їм втекти до приїзду поліції. У водія виявилося 1,68 проміле алкоголю в крові. Сам алко-водій каже, що це у нього вже третій раз, і що нічого йому за це не буде, тому що він когось там впливового знає", - додали в спільноті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вантажівці відірвало дах після проїзду під тролейбусними дротами.

А також розповідали про те, що п'яний водій збив українських футболістів, які йшли з тренування.