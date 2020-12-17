П'яний водій збив українських футболістів, які йшли з тренування: деталі трагедії

У ДТП на Закарпатті загинув футболіст (колаж: РБК-Україна)

У моторошній ДТП на Закарпатті загинув капітан футбольної команди "Бужора" (Іршава) Мирослав Мудра. Ще двоє спортсменів отримали серйозні травми.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції області, винуватцем ДТП в Іршаві став нетверезий водій Opel Zafira. Він допустив зіткнення з іншим авто, з'їхав на узбіччя та збив трьох пішоходів. Ними виявилися футболісти, які поверталися з тренування.

Пізніше в місцевих ЗМІ повідомили, що загиблим виявився 30-річний житель села Великі Ком'яти Виноградівського району Мирослав Мудра. Він помер на місці аварії.

Загиблий футболіст Мирослав Мудра (фото: transkarpatia.net)

ДТП сталася близько 23:00 16 грудня на вулиці Шевченка в місті Іршава. Ще двоє спортсменів - 25 і 35 років - доставлені в лікарню. Повідомляється, що один з них у важкому стані.

Винуватця аварії поліцейські затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

"Водій автомобіля "Opel Zafira", рухаючись районним центром у напрямку села Сільце, під час маневру обгону не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з "Volkswagen Caddy", який їхав попереду. Після зіткнення 26-річний водій, не зупиняючись, виїхав на ліве узбіччя дороги та скоїв наїзд на трьох пішоходів", - розповіли в поліції.

Винуватцем аварії виявився житель села Кам'янське Іршавського району. У його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 2 ст. 286.

Зазначимо, що на початку грудня іршавська "Бужора" стала чемпіоном Вищої ліги Закарпаття 2020.

Раніше ми писали, що у Києві водій таксі влетів в зупинку. З'явилося відео з моментом ДТП, в якій є загиблі.