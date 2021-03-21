У Києві п'яна дівчина на іномарці влаштувала серію ДТП і зникла: шукає все місто (відео)
У Києві в суботу, 20 березня, в поліцію надійшло кілька повідомлень про те, що невідома дівчина на Range Rover врізалася в автомобіль. Після цього при спілкуванні з винуватицею інциденту постраждалі помітили, що дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння.
Подробиці та відео моменту однієї з аварій з горе-водійкою опублікували у співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
Як уточнюється, інцидент стався на світлофорі, коли автомобілісти чекали на зелене світло. Винуватиця аварії намагалася відкупитися.
"Стояли на світлофорі, на червоному, і ззаду в нас врізається дівчина на #Range #Rover (білого кольору) #AA6776OE. Виходить п'яна жінка, плаче, намагається відкупитися, але ми викликаємо поліцію і вона їде з місця ДТП. Після приїзду поліції, виявилося, що ми не перші в кого вона сьогодні в'їхала і звалила", - йдеться у підписі до відео.
В коментарях жителі міста сумніваються, що горе-водійка буде відповідати за скоєне. Також читачі запідозрили, що саме ця порушниця раніше знесла знак на велодоріжці:
- Ви що? Вона напевно не п'є, і взагалі дуже хвора. Там і епілепсія, і втрата свідомості, і ще сто болячок тільки б не відповідати за скоєне. Адже вони ніколи та ні в чому не винні.
- Навіщо дали їй виїхати? Тепер за їзду напідпитку піде від відповідальності, тепер тільки ДТП+повіт з місця ДТП
- Відбирателі прав вже відписалися? Тільки конфіскація, хай пішки ходять синьолобі.
- Могли нормально з дівки грошей заробити на місці, а так залишаться ні з чим... Хто купив їй машину, не дасть їй бути винною...
- Не та випадково, що на Туполева на велодоріжці знак знесла?
Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.
Раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.
Так, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроєкт №2695.