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Под Киевом подросток на отцовском джипе устроил смертельное ДТП: появилось видео

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 17:24
Под Киевом подросток на отцовском джипе устроил смертельное ДТП: появилось видео
Под Киевом подросток устроил ДТП (Коллаж РБК-Украина)

В киевской области подросток устроил смертельную аварию, в которой сам погиб на месте

В Васильковском районе Киевской области подросток на джипе совершил смертельное ДТП. Ребенку было всего 14 лет, он сидел за рулем отцовского автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По информации копов, подросток взял машину родителей, чтобы покататься с друзьями по селу. Он не справился с управлением - и автомобиль перевернулся. Все закончилось плачевно. Подросток-водитель погиб на месте. Двое пассажиров 14 и 15 лет сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

Видео: ДТП под Киевом (YouTube/пресс-служба полиции)

В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движения). Следствие продолжается, все детали происшествия выясняются.

Как мы ранее писали, подросток устроил резню на Закарпатье. В результате нападения погиб 63-летний мужчина, а главным подозреваемым правоохранители считают его 14-летнего внука.

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