Під Києвом відкрилися продуктові ринки: де можна закупитися

Де в Київській області почали працювати ринки (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, де в Київській області почали працювати ринки

Карантин в Україні призвів до ряду обмежень, включаючи заборону на роботу продовольчих ринків. Починаючи з 30 квітня в Київській області почали відкриватися ринки. Станом на 2 травня під Києвом працює вже 13 з 74 агропродовольчих ринків.

Рішення про відкриття ринків було прийнято на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба КОДА.

"Заборона роботи ринків була тимчасовим вимушеним кроком з метою не допустити погіршення епідеміологічної ситуації. Вони можуть відновити роботу за умови дотримання норм, встановлених головним санітарним лікарем. Представники Держпродспоживслужби контролюватимуть дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог. У разі допущення порушень накладатимуться штрафи", - йдеться в заяві.

Також у КОДА розповіли, які ринки працюють на поточний момент.

"Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерківському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква", - відзначили в пресслужбі.

Скріншот (facebook.com/koda.gov.ua)

Очікується, що інші ринки відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

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