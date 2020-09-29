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У Києві затримали небезпечного злочинця: доводив своїх жінок до суїциду

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 18:42
У Києві затримали небезпечного злочинця: доводив своїх жінок до суїциду
У Києві затримали небезпечного злочинця (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На рахунку злочинця вже три жертви побоїв і дві жінки, які скоїли суїцид

Поліція Київської області затримала небезпечного злочинця, якого підозрюють в побитті, знущаннях і пограбуваннях жінок. Зловити тирана вдалося після того, як він побив чергову жертву і кинув її в лікарні.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов, чоловіка затримали у Вишгородському районі. Він привіз в дачний будиночок дівчину, там у них виник конфлікт. Після він по-звірячому побив дівчину і кинув її у найближчій лікарні. Про злочин стало відомо завдяки сусідові. Деталі повідомляє УНІАН.

Сусід розповів поліції про побиття дівчини й незабаром співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати злочинця. З'ясувалося, що 45-річний чоловік раніше був судимий і за ним тягнеться цілий шлейф злочинів, у яких він підозрюється. Як зазначив Небитов, цей чоловік жив тим, що знущався з жінок, відбирав у них матеріальні цінності.

Одну зі своїх жінок злочинець забрав з роботи, вивіз у безлюдне місце і жорстоко побив. Жертву врятували двоє випадкових перехожих, які проїжджали повз. Встановлена ще одна жінка, яку підозрюваний регулярно бив і погрожував. На цей момент слідством встановлено вже три жінки, які постраждали від рук злочинця.

Небитов підкреслив, що зловмисник займається злочинною діяльністю з 2012 року. Дві жінки, з якими він зустрічався, покінчили життя самогубством у 2012 і 2016 році. Справи були закриті, оскільки вважалося, що вони скоїли суїцид. Зараз поліція збирається провести нові розслідування, оскільки є підозри, що їх довели до самогубства.

В поліції звернулися із закликом повідомляти про інші жертви або злочини даного чоловіка, через те, що є ймовірність, що жертв може бути набагато більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві маніяк заманив підлітка в ліс і там зґвалтував.

А також розповідали про те, що в Києві затримали небезпечного маніяка, який орудував по всій Україні багато років.

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