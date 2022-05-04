Під обстрілами окупантів загинув журналіст Олександр Махов

Про загибель Махова повідомили телеканал "Україна 24" і головред каналу іномовлення UATV Олексій Мацука. Саме для цих телеканалів військкор упродовж багатьох років висвітлював події на передовій.

"Він наш герой, "військкор Махов", як він сам себе називав при перших зустрічах, а ми до 24 лютого 2022 року всією редакцією намагалися відмовити його від занять саме військовою журналістикою та переключитися на документальну публіцистику. Але суть характеру Сашка проявилася в перші ж дні війни – він, як завжди, чітко, зібрано і по-армійськи витримано повідомив редакції, що йде на фронт", – розповів Мацука.

Після початку повномасштабної агресії Росії Махов пішов на фронт. "Буду битися і вбивати – скільки матиму сил", – написав він тоді у Facebook.