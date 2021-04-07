Під Києвом виявили величезне звалище, де бігають свині і лежать трупи тварин

Під Києвом активісти виявили звалище площею приблизно 1 гектар. Воно знаходиться в селі Григорівка. Місцеві скаржаться, що по ньому бігають свині й кози, а також там лежать трупи тварин.

Про це повідомив активіст Руслан Трегуб на своїй сторінці в Facebook .

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По звалищі часто бігають, свині й кози і їх природні спорожнення стікають у річку Красна через вириті траншеї. Активісти викликали поліцію і написали заяву. Крім того, вони опублікували відео.

За його словами, з ним зв'язався місцевий житель, який запросив приїхати в село і все побачити своїми очима. Звалище знаходиться біля річки Красна і через це вона сильно забруднюється.

Нагадаємо, житель села під Житомиром влаштував звалище хімічних відходів. Чоловік займається бізнесом і постійно звозить до свого будинку десяток бочок з відходами фарби і бітуму.

Місцеві жителі скаржаться, що через це по всій території села розноситься різкий хімічний запах. При цьому самі бочки чоловік продає як тару, а ось відходи просто виливає у власний город і спалює.

Коли проходять дощі, то шкідливі речовини потрапляють до сусідів в колодязі і в грунт на городах. Місцевим жителям довелося звернутися за допомогою до екологів.

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