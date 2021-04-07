Под Киевом обнаружили огромную свалку, где бегают свиньи и лежат трупы животных

Под Киевом активисты обнаружили свалку площадью примерно 1 гектар. Она находится в селе Григорьевка. Местные жалуются, что по ней бегают свиньи и козы, а также там лежат трупы животных.

Об этом сообщил активист Руслан Трегуб на своей странице в Facebook.

По его словам, с ним связался местный житель, который пригласил приехать в село и все увидеть своими глазами. Свалка находится возле реки Красна и из-за этого она сильно загрязняется. По свалке часто бегают, свиньи и козы и их природные опорожнения стекают в реку Красна через вырытые траншеи. Активисты вызвали полицию и написали заявление. Кроме того, они опубликовали видео. Хто повинен нести відповідальність???? Продовжуємо знайомитися з Обухівським ОТГ, сьогодні було село Григорівка, яке... Posted by Ruslan Tregub on Tuesday, April 6, 2021