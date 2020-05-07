Під Києвом нацгвардійців-строковиків застукали за підпалом трави: інцидент зняли на відео

Бійці Нацгвардії палили траву під Києвом в Бориспільському районі. За цим заняттям їх застукав очевидець, який зняв інцидент на відео.

Чоловік зробив зауваження військовослужбовцям і закликав припинити підпали, але у відповідь зустрів агресивну реакцію.

Як видно на кадрах, один з нацгвардійців ледь не накинувся на "оператора" з кулаками. На адресу чоловіка лунала нецензурна лайка та погрози розправи.

Ролик опубліковано в мережі - його можна переглянути за цим посиланням (увага, присутня ненормативна лексика!)

Також на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook є фото з місця події.

На знімках видно номери автобуса бійців НГУ та обов'язкове страхування.

"В Нацгвардії підтвердили, що бійці на відео - їхні. Там додали, що пожежі, на щастя, не сталося. Палії нібито самі загасили все те, що підпалили. Від кого нацгвардійці отримали завдання прибирати поле і палити траву в Нацгвардії не знають, проте обіцяють з'ясувати", - йдеться в повідомленні.

В мережі пишуть, що палії-гвардійці служать на полігоні НГУ в селі Старе Бориспільського району Київської області.

Поле, де їх застукали за підпалом трави, розташоване за декілька кілометрів від полігону.

Також користувачі інтернету в пабліках стверджують, що гвардійців-строковиків на поля послали командири.

"Вони нібито отримали гроші від місцевих селян за прибирання на полях", - зауважується в повідомленні.

Під Києвом нацгвардійці палили траву (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Україні підвищили штрафи за підпал сухої трави в 18 разів. Зокрема, випалювання стерні, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю - карається штрафом від 3 060 до 6 120 гривень для громадян та 15 300 до 21 420 гривень для посадових осіб..

Раніше повідомлялося, що Нацполіція разом зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.