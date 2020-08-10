Под Киевом нашли убитую 12-летнюю девочку: появились шокирующие подробности смерти ребенка

Под Киевом в городе Яготин 15-летний парень убил 12-летнюю девочку (коллаж: РБК-Украина)

В Яготине подросток убил 12-летнюю девочку

В городе Яготин Киевской области в ночь с 9 на 10 августа пропала 12-летняя София Недобой. Позже полиция обнаружила ее мертвой с синяками на шее возле водоема. В совершении убийства сознался 15-летний друг девочки.

София ушла из дома 9 августа около 19:00. Родители сообщили в полицию о пропаже девочки в 4 часа утра. После этого полицейские начали масштабные поиски ребенка. Также к поискам были привлечены кинологи и общественность. Об этом сообщает Глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

София Недобой (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Правоохранители установили последние часы жизни девочки и вышли на ее 15-летнего друга, который последний видел Софию. Сначала подросток придумывал разные истории, чтобы направить полицию на ложный след.

Место убийства Софии Недобой (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Он говорил, что девочка села в маршрутку и отправилась в другой город, но потом сознался в содеянном и показал, где оставил ее тело. Он рассказал, что конфликт между ними произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня. Он не смог вынести отказ и задушил девочку ее же ремнем.

Место убийства Софии Недобой (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

В полиции говорят о том, что якобы отец девочки разрешил гулять ей до 3-х ночи. Теперь мужчину привлекут к административной ответственности, к сожалению, жизнь девочки это вернет.

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