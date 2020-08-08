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Чоловік підпалив свою дружину в її день народження: деталі резонансного інциденту

Винницька область, Субота 08 серпня 2020 22:26
Чоловік підпалив свою дружину в її день народження: деталі резонансного інциденту
Чоловік підпалив свою дружину в її день народження під Вінницею (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

"Подарунком" стало те, що жінка з сильними опіками залишилася в живих

Під Вінницею в суботу, 8 серпня, чоловік підпалив свою дружину в її день народження. Інцидент стався на грунті ревнощів. Як повідомляється, жінка була госпіталізована у важкому стані. Всі подробиці події - читайте нижче.

Як повідомляється в пресслужбі поліції Вінницькій області, інцидент стався в місті Калинівка. 49-річний місцевий житель вночі облив свою дружину спиртом і підпалив. Жінку госпіталізували у важкому стані. На лінію правоохоронців зателефонували медики й розповіли, що в лікарню поступила 48-річна пацієнтка з опіками 80% тіла.

За словами виконуючого обов'язки начальника Калинівського відділу поліції Андрія Наконечного, чоловіка потерпілої вже затримали за підозрою в скоєнні злочину. Співробітники правоохоронних органів встановили, що під час святкування дня народження жінки між подружжям на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив дружину і підпалив. На момент скоєння злочину зловмисник знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК (замах на умисне вбивство). За таке правопорушення затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чоловік підпалив свою дружину в її день народження: деталі резонансного інциденту

Підозрюваний у підпалі своєї дружини (фото: vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше під Житомиром стався схожий інцидент. Щоправда, чоловік облив свою дружину бензином.

Раніше стали відомі нові деталі трагедії в Чернівцях, де батько підпалив власну дочку.

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