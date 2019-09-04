Під Києвом нахабна злодійка оббирала дітей на дитячих майданчиках: фото "героїні"

В Білій Церкві під Києвом місцева мешканка нахабно наживалася на маленьких дітях. 33-річна жінка закрадалася в довіру й виманювала у наївних малюків золоті прикраси. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Злодійка орудувала в основному на дитячих майданчиках. Її присутність серед дітей не викликала підозри, оскільки вона приходила туди зі своєю дитиною.

Правоохоронці встановили особу жінки та затримали її. Мешканці Білої Церкви інкримінують ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) і ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція опублікувала фото жінки і звернулася до місцевих жителів із проханням повідомити, якщо вони стали жертвою злочину, вчиненого підозрюваній у крадіжці золотих прикрас у дітей.

Жінка крала в дітей на дитячих майданчиках (фото: kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у поліції розповіли про найпопулярніші способи шахрайства.

До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.

Також ми писали про інцидент, який стався в поліцейському відділку Києва. Затримані за крадіжку на вокзалі роми накинулися на поліцейських і побили їх прямо на ділянці.