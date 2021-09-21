Під Києвом чоловік "відловлює" малолітніх дівчаток у соцмережах: батьки б'ють на сполох

Поліна Дяченко розповіла, що в месенджер її дочки написав 20-річний хлопець з пропозицією познайомитися. Жінка відповіла замість дочки та звернула увагу, що дівчинці всього 13 років. Однак на наступний день хлопець знову написав і запропонував познайомитися відразу з двома дівчатками – власницею акаунту і її подругою.

"Ситуація наступна: Фастівський 20-річний хлопець вчора написав у месенджер з пропозицією познайомитися. Оскільки це профіль моєї дочки, який я контролюю якраз від таких хлопців, я його відразу попередила, що дитині 13 років. Сьогодні він вже хоче подругу дитини. Хто знає цю людину на фото і де його можна знайти. Тепер з ним хоче познайомитися тато", - написала Дяченко.

У коментарях користувачі відзначили, що цей хлопець – не вигаданий персонаж, а реальний. Йому близько 30 років, і він дійсно живе у Фастові, в районі "завокзалья". У соцмережах він неодноразово писав, що шукає дівчину.

"Вчора від імені дочки написала, що мені 13. Він відповів: ну і що, мені 20. Я запитала: Ти педофіл? І він пропав. А сьогодні знову пише і хоче вже, Щоб і з подружкою познайомили. Вважаю, що це нездоровий інтерес до дітей", - додала Дяченко в коментарях.

Крім того, в коментарях ще кілька жінок повідомили, що хлопець і до них стукався. Є припущення, що у нього можуть бути психічні відхилення. Батьки б'ють на сполох і хочуть з'ясувати, хто цей хлопець, оскільки він може завдати шкоди дітям.