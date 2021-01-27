Під Києвом в еко-парку на сім'ю напало стадо бізонів: подробиці інциденту

В еко-парку під Києвом бізони та зубр накинулися на відвідувачів. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав - люди встигли втекти, а добряче дісталося від розгніваних великих тварин тільки автомобілю.

Про подію розповів підприємець Юрій Цвіркун, який разом зі своїми дітьми приїхав у парк "Медвін" відпочити. Про це йдеться в сюжеті "Факти ICTV".

За словами чоловіка, вони приїхали з друзями: всього семеро дорослих та семеро дітей, на чотирьох машинах.

"Разом зі співробітником господарства ми заїхали на територію угідь, перед поїздкою на екскурсію він пообіцяв супроводжувати нас всюди, і в разі передбачуваної ситуації страхувати та захищати нас", - зазначив Юрій.

Він зі своїми чотирма дітьми заїхав на середину угідь ближче до бізонів, і всі вийшли, щоб сфотографувати тварин. Юрій розповів, що співробітник господарства дав їм моркву і запропонував піти на сусіднє поле погодувати оленів і коней Пржевальського.

"Ми, двоє дорослих і четверо дітей, пішли на годування коней, під час якого одна з тварин почала брикатися і двічі ледь не вдарила мою 8-річну доньку. Ми відразу залишили їх і пішли до свого авто на сусідньому полі", - згадує Цвіркун.

Чоловік додав, що вони були відсутні близько 10 хвилин, а коли повернулися, то біля машини нікого не було, і тут їх авто оточило стадо бізонів і зубр.

В еко-парку під Києвом стадо бізонів напало на туристів (фото: fakty.com.ua)

"Коли ми підійшли ближче, щоб сісти в машину, бізони напали на нас і почали переслідувати. Діти сильно злякалися, пережили неймовірний шок, почали плакати і просити про допомогу. Ми з дружиною взяли дітей і побігли через все поле, ближче до виходу, але ворота зсередини були замкнені на замок. Ми не змогли покинути територію господарства", - зазначив постраждалий.

В цей час зубр почав трощити авто. Чоловік подзвонив другові, який з ними приїхав, і запитав: куди вони поділися, і де працівник, який обіцяв їх супроводжувати та охороняти.

"Виявилося, що він кинув нас і запропонував іншій групі людей поїхати годувати верблюдів на інше поле. Ми чекали повернення працівника господарства близько 15 хвилин, за цей час пережили неймовірний стрес", - обурюється Юрій.

Пізніше постраждалі викликали поліцію і написали заяву на еко-парк.

"Виявилося, що цей працівник працює в цьому господарстві всього місяць, робітники там не оформлені належним чином, відповідно до законодавства України, тварини не зареєстровані та не мають паспортів та інших документів, гроші за екскурсію беруть готівкою і не видають чеків" - звертає увагу чоловік.

Зауважується, що еко-парк зобов'язався все залагодити і компенсувати матеріальні та моральні збитки.

При цьому в адміністрації парку запевнили, що тварини не нападали б самі, і швидше за все їх спровокували. Про це передає "Країна".

"Ніхто ні на кого не нападав. Просто люди не почули наших рекомендацій. Коли ми пускаємо відвідувачів у вольєр, ми даємо рекомендації. Не можна близько під'їжджати до тварин, у нас сафарі-парк. Це недотримання правил безпеки самими туристами. У нас давно вже існує еко-парк, і раніше таких ситуацій не було. Тварини самі не нападають ніколи, їх спровокували", - повідомила гід еко-парку Анастасія.

В еко-парку "Медвін" під Києвом бізони напали на відвідувачів і пошкодили авто (фото: fakty.com.ua)

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