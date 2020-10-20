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Киянка знайшла свого пса через 11 років: неймовірна історія відданості

Автор: Світлана Мащенко

У Києві пес Карат знайшовся через 11 років після зникнення

У Києві жінка знайшла пса через десятиліття після розставання з ним. Серафима Петрова упевнена, що вона нарешті отримала назад свого чотириногого друга. Собака, злякавшись під час прогулянки, втекла ще в 2009 році.

Про довгий шлях вихованця на ім'я Карат додому, йдеться в сюжеті ТСН.

До себе Серафима забрала пса тиждень тому, тепер він вчиться бути домашнім вихованцем. Але при виді собак втрачає контроль і починає сильно гавкати.

Колись жінка підібрала цуценя-безпритульника на Гідропарку, виходила, вилікувала. Але ідилія тривала близько року. Одного разу під час прогулянки хтось кинув петарду, і Карат від переляку зірвався і втік.

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Через багато років, Серафима побачила фото пса в інтернеті. Його на піклування взяли волонтери після того, як він потрапив під колеса авто. Але й тут виникли перепони. Для Карата знайшли господарів - у Білій Церкві.

Пізніше пес опинився в Ірпені, де з ним жорстоко поводилися. Господиня посадила собаку на ланцюг і била. Волонтери відібрали у неї Карата і повернули Серафимі.

Кінолог порівнявши цуценячі фото Карата з псом підтверджує - дійсно, собака одна і та ж.

У Києві жінка знайшла свою собаку через багато років (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві у пари вкрали улюблену собаку. Годованець знайшовся, але дуже далеко від дому.

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