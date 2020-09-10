Киянин вистрілив з мисливської рушниці в жінку з маленькою дитиною на руках

Киянин підстрелив жінку з дитиною (Фото: pixabay.com)

Під Києвом чоловік підстрелив жінку і вона в реанімації

Під Києвом чоловік підстрелив з мисливської рушниці жінку, у якої була дитина на руках. Жінка отримала важке поранення. Про те, що стався нещасний випадок, чоловік дізнався через два дні від поліції.

Як розповіли у відділі комунікації Національної поліції Київської області, інцидент стався в Обухівському районі. Киянин приїхав до товариша з наміром продати власну мисливську рушницю.

"Коли він демонстрував рушницю товаришам, стався випадковий постріл. Куля пролетіла майже півтора кілометра і потрапила в жінку, яка сиділа у дворі з дитиною на руках. Про такі жахливі наслідки необережного поводження зі зброєю стрілок дізнався від поліцейських", - йдеться в повідомленні.

У той же день на гарячу лінію 102 зателефонувала мешканка села Безрадичі Обухівського району та повідомила, що її сестра була поранена у дворі власного будинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

31-річна жінка була доставлена до лікарні, її стан оцінюється як важкий. Обстеження показало, що у неї проникливе вогнепальне поранення грудної клітини. Дитина, на щастя, не постраждала.

Співробітники поліції два дні оглядали прилеглі території та опитували місцевих жителів, щоб з'ясувати, звідки могла прилетіти сліпа куля. Особистість стрілка вдалося встановити. Ним виявився 40-річний житель Києва, які приїжджав до друга на рибалку і прихопив свою рушницю. Зброя МКМ 7,62 та дозвільні документи були вилучені. Чоловіка доставили в Обуховський відділ поліції для встановлення всіх обставин. Він стверджував, що не знав про те, що скоїв злочин.

Під Києвом чоловік підстрелив жінку з дитиною на руках

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на термін від 150 до 250 годин, або виправні роботи терміном на два роки. Також можливе обмеження волі або позбавлення волі на два роки.

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