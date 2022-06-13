Киянам назвали пляжі, на яких безпечно купатися (адреси)

На яких пляжах безпечно купатись

Експерти дослідили акваторії 2-х муніципальних пляжів: "Центрального" та "Венеції". Не було виявлено жодних вибухонебезпечних предметів.

Також водолази вилучають із дна інші габаритні предмети та гілля.

Зазначається, що муніципальні пляжі та зони відпочинку перевіряють фахівці спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби КП "Плесо" у складі декількох водолазів та рятувальників.

"В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі і зони відпочинку наразі не радимо," - наголосили в КМДА.

Обслуговування пляжів і зон відпочинку Києва проводять у штатному режимі, однак із міркувань безпеки пляжний сезон поки не розпочинатимуть.

Додамо, що вода ще недостатньо прогрілася, але охочих скупатися дуже багато. При цьому місцеві мешканці купаються навіть там, де нема офіційних дозволів.

Яка якість води на пляжах

Комунальне підприємство "Плесо" повідомило, що у Києві перевірили якість води на пляжах. Зокрема, із 13 перевірених пляжів - лише на "Золотому" вода відповідає всім нормам.

Найбільш небезпечні показники мають: "Галерний", "Пуща-Водиця", "Радуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Райдуга".

Там виявили перевищення за бактеріологічними показниками та допустимими концентраціями шкідливих хімічних речовин.

У Києві перевірили якість води на пляжах (facebook.com/pleso)