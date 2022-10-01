В Киеве исчез столичный бизнесмен. Жена обвиняет экс-нардепа Никитася

В Киеве неделю назад скрылся столичный бизнесмен Анвар Фарукшин. Супруга утверждает, что его похитили и удерживают по заказу экс-нардепа и опального застройщика Максима Микитася.

"С пятницы 23 сентября Анвар не выходит на связь. В последний раз он был в сети в 8:40 утра. Его похитили на Печерске, и с того момента он больше не выходил на контакт, его телефон отключен. Пошли восьмые сутки, как мы не слышали и не видели его", - сообщила она.

По ее словам, после того как Анвар исчез, со стороны Максима Микитася были выдвинуты следующие условия: чтобы партнеры Анвара переписали на Микитася свои части в уставном капитале для получения контроля над нежилым помещением на улице Пушкинской в центре Киева.

"Это можно приравнивать к рэкету. Наши запросы связаться с Анваром, услышать его голос, передать вещи, до сих пор недовольные", - заявила Анна Коваленко.

Она добавила, что подала заявление в полицию в Печерский райотдел Киева, по факту исчезновения Анвара Фарукшина возбуждено уголовное дело.

"Пока дело расследуется, проверяли камеры наблюдения - ничего не видно. В квартире брали образцы его ДНК. Делали запросы в больницы, СИЗО, морги и тюрем - его нигде нет", - отметила Коваленко.