В Киеве сдают мини-квартиру за 4300 гривен: как выглядит необычное жилье (фото)

Владелец жилья в объявлении на сайте ОLX указывает сумму за аренду 4 300 гривен в месяц. А еще для поселения нужно дать залог 2 тысячи гривен.

Также отмечается, что по коммуналке платить за отопление и горячую/холодную воду не нужно, только лишь за электроэнергию по счетчику, причем "более двухсот гривен редко у кого выходило".

Расположена "маленькая студия" возле проспекта Науки, в 10 минутах езды на автобусе до станции метро "Лыбедская".

Как убежден владелец Александр Алексеевич, жилье "хорошо подойдет для одинокого отшельника, ценящего здоровый образ жизни, природу и уединение".

Еще одним немаловажным фактором следует назвать низкие потолки в помещении. В описании не указывается их высота, но на снимках видно, что потолок начинается практически от уровня дверей.

В Киеве сдают жилье с низкими потолками за 4300 гривен в месяц (фото: olx.ua)

"Помещение маленькое, как недостаток, отмечу, что потолок низкий, и человеку высокого роста, пользоваться сантехническим уголком, может быть не комфортно. А так, все есть. Это все - на фотографиях", - пишет пан Александр.

Жилье оснащено необходимой бытовой техникой, есть мебель, в ванной комнате - открытый душ, трубы не "зашиты". Также указывается, что есть проводной скоростной интернет и WiFi.

Вот как выглядит "маленькая студия" в Киеве со стоимостью аренды 4300 гривен (фото: olx.ua)

Среди плюсов данного жилья в частном секторе владелец называет то, что шашлык можно готовить "прямо в четырех метрах от входной двери".

"А наличие минусов мне не известны. Рядом Голосеевский лес, озера, недалеко затока Днепра. С электричеством очень неплохо. Есть также и автономный источник питания электроэнергии", - рассказывает мужчина.

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