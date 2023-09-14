В Киеве завершилась работа I Международной школы коммуникаций по инициативе Фонда Ахметова

В Киеве подошла к концу I Международная школа коммуникаций "Как собирать истории о войне". Это было три дня сотрудничества между украинской столицей и Люблином.

Участие в событии, которое имело практически образовательный характер, приняли известные мировые и украинские историки, социологи, психологи, журналисты, эксперты в сфере документирования опытов войны и сохранения национальной памяти.

В финальный день школы участникам были вручены сертификаты.

"На наших глазах творится история. И все мы являемся источниками правды - текущей и будущей. Осознание того, что эта историческая правда формируется в прямом эфире, свидетельствами десятков тысяч людей, сверхмощное. Для увеличения эффективности документирования и сохранения национальной памяти музей "Голоса мирных" инициирует объединение усилий с украинскими и зарубежными образовательными институтами, чтобы нынешние и будущие поколения знали и хранили правду о пережитом Украиной", - подчеркнула Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, член наблюдательного совета Фонда Ахметова.

Одним из ключевых спикеров школы был Питер Померанцев – британский журналист, телепродюсер и писатель; специалист по медиа и пропаганде в современной России; профессор Института глобальных вопросов Лондонской школы экономики.

"Мы хотим, чтобы Украина не повторяла ошибки других стран и доказательства военных преступлений сразу собирались профессионально. Наша цель - собирать их, пока война еще продолжается, чтобы правосудие наступило быстрее. Важно понимать, как мы доносим правду до широкой общественности. Как пробиться в аудиторию, которая не хочет слышать правду? Отказаться от предположения, что громкого заявления о доказательствах достаточно. Мы - в гонке с пропагандистами относительно того, кто лучше поймет свою аудиторию. И если вы будете говорить только с маленьким лояльным сообществом, на законодательном уровне ничего не будет двигаться: не будет достаточного общественного и политического запроса на правосудие", - отметил эксперт.

В рамках мероприятия выступил Сергей Плохий, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете.

"Война схватила и не отпускает меня. В своей новой книге я однозначно занимаю позицию, в которой я говорю об криминальном характере этой войны. Я отказался от мировоззренческой объективности. Занял позицию не агрессора, а жертвы агрессии, то есть Украины. И это - разрыв шаблона для профессии историка, который обычно является наблюдателем. Я - украинец, украинского происхождения, из Украины. Насколько эта книга объективна? Мой ответ: был бы я украинцем или нет, в любой войне такого характера я не представляю себе возможность занять позицию агрессора или представить, что аргументы каждой из сторон вроде бы равны", - подчеркнул историк.

Трехдневное мероприятие подняло много важных и глубоких тем, к которым следует неоднократно вернуться.

Смотрите записи прямых трансляций школы:

12 сентября – https://www.youtube.com/watch?v=oCIBkwgpZ0E

13 сентября – https://www.youtube.com/watch?v=qYGTCHpDLyU

14 сентября – https://www.youtube.com/watch?v=Fgt2j1vu1dg

Музей "Голоса мирных" документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч живых историй. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.