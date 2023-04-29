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В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)

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Киев, Суббота 29 апреля 2023 10:00
В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото) Что можно приобрести в магазине ударных дронов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в Киеве открыл свои двери магазин с тяжелыми ударными дронами. Оружие действительно можно приобрести, но не для собственного пользования, а чтобы передать на фронт военным.

Об этом сообщают журналисты издания "Наш Київ".

Такой магазин первый не только в Киеве, но и в Украине. Его уникальность в том, что в магазине работают военнослужащие, а именно защитники Мариуполя, получившие ранения и проходящие сейчас реабилитацию.

Ассортимент в магазине достаточно понятный - это ударное оружие. Однако кроме БПЛА посетители могут увидеть макеты 120- и 82-мм минометов, ПТУР "Стугна", АГС и других образцов вооружений, а также симуляторы стрельбы из Javelin и NLAW.

Что касается цен, то за 120-мм миномет 2Б11 вы можете отдать 2 100 гривен, а за 30-мм станковый автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя" - 2 400 гривен.

Что именно представлено в магазине, можно увидеть на фото ниже:

В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)

Ассортимент магазина с ударным оружием в Киеве (фото: nashkiev.ua)

Ранее мы рассказывали об украинском фильме о Киеве, поедет на Каннский фестиваль.

А еще писали о скандале в киевской школе, где дети оделись как пионеры в СССР.

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