У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)

Нещодавно у Києві відчинив свої двері магазин із важкими ударними дронами. Зброю справді можна придбати, проте не для власного користування, а щоб передати на фронт військовим.

Про це повідомляють журналісти видання "Наш Київ".

Такий магазин є першим не лише в Києві, а й в Україні. Його унікальність у тому, що в крамниці працюють військовослужбовці, а саме захисники Маріуполя, які отримала поранення та зараз проходять реабілітацію.

Асортимент у магазині досить зрозумілий - це ударна зброя. Однак крім БПЛА, відвідувачі можуть побачити макети 120- та 82-мм мінометів, ПТУР "Стугна", АГС та інших зразків озброєнь, а також симулятори стрільби з Javelin та NLAW.

Стосовно цін, то за 120-мм міномет 2Б11 ви можете віддати 2 100 гривень, а за 30-мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17 "Полум'я" - 2 400 гривень.

Що саме представлено в магазині, можна побачити на фото нижче:

Асортимент крамниці з ударною зброєю в Києві (фото: nashkiev.ua)