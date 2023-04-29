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У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)

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Київ, Субота 29 квітня 2023 10:00
У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото) Що можна придбати в магазині ударних дронів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно у Києві відчинив свої двері магазин із важкими ударними дронами. Зброю справді можна придбати, проте не для власного користування, а щоб передати на фронт військовим.

Про це повідомляють журналісти видання "Наш Київ".

Такий магазин є першим не лише в Києві, а й в Україні. Його унікальність у тому, що в крамниці працюють військовослужбовці, а саме захисники Маріуполя, які отримала поранення та зараз проходять реабілітацію.

Асортимент у магазині досить зрозумілий - це ударна зброя. Однак крім БПЛА, відвідувачі можуть побачити макети 120- та 82-мм мінометів, ПТУР "Стугна", АГС та інших зразків озброєнь, а також симулятори стрільби з Javelin та NLAW.

Стосовно цін, то за 120-мм міномет 2Б11 ви можете віддати 2 100 гривень, а за 30-мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17 "Полум'я" - 2 400 гривень.

Що саме представлено в магазині, можна побачити на фото нижче:

У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)У Києві з'явився перший магазин бойових дронів: що там можна придбати (фото)

Асортимент крамниці з ударною зброєю в Києві (фото: nashkiev.ua)

Раніше ми розповідали про український фільм про Київ поїде на Каннський фестиваль.

А ще писали про скандал у київській школі, де діти одяглися як піонери в СРСР.

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Київ Маріуполь Збройні сили України дрони магазини