В Киеве установили первое мобильное укрытие. Смотрите, как оно выглядит (фото)

В Киеве установили первое мобильное укрытие. Эту "пилотную" конструкцию изготовили из высококачественного бетона. Она может защитить от взрывной волны и осколочного поражения. Один модуль вмещает до 20 человек.

Как выглядит первое мобильное укрытия

"Модули собираются как обычный конструктор. В зависимости от количества людей можно собрать две, три и даже больше секций. Устанавливаются сооружения данного типа достаточно быстро, главное, чтобы была прочная основа, фундамент", - говорится в сообщении.

Внутри таких укрытий будут устанавливать скамейки для сидения и обеспечат средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.

"Мы рассматриваем вопрос установления укрытий модульного типа в столице. Такие сооружения гражданской защиты важны для мест, где нет укрытий или где значительное расстояние до сооружений гражданской защиты. Опыт показал, что во время ракетных угроз время, за которое человек может добраться до безопасного места, очень важен", - заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

После детального изучения всех сооружений данного типа, будет принято решение, где именно и какой модификации сооружения нужно установить в Киеве.

Так выглядит первое мобильное укрытие (фото: КМВА)

Сколько в Киеве укрытий

Сейчас в столице функционирует 4141 укрытие, из них 127 обустроили в этом году. Самыми надежными числятся подземные станции метро. По словам экспертов, некоторые из них могут выдержать даже ядерный удар.

Напомним, что в Киеве также начали устанавливать и тестировать систему автоматизированного доступа к укрытиям и хранилищам. Благодаря таким системам укрытия будут открываться сразу же после сигнала воздушной тревоги.