В Киеве состоялось публичное интервью с Антоном Дробовичем для музея "Голоса Мирных"

В Киеве состоялось публичное интервью с Антоном Дробовичем - украинским общественным и государственным деятелем, экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры, главой Украинского института национальной памяти. Мероприятие проходило в рамках выставки ГОЛОСА музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Модерировала разговор Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

"Тоталитарные режимы и империи уничтожают архивы, запрещают мемуары и убивают людей, которые могут рассказать важные истории. То есть, затирают поле - у вас не будет чего помнить. Может доходить до абсурда, когда семья в период Голодомора погибает, а их единственный ребенок, которому чудом удалось сохранить жизнь, ничего не знает о судьбе родных и становится со временем сотрудником репрессивного органа, защищающего преступный режим", - рассказал Антон Дробович.

Политика памяти в Украине начала формироваться далеко не сразу после обретения независимости. На сегодня эксперт видит в этой сфере три вызова.

"Первый - настройка живой экосистемы памяти. Мы сейчас работаем над Законом об основах национальной памяти. Его задача - сделать видимыми и дать признание от государства действительно ключевым актерам - академической среде, третьему сектору, экспертам, музейщикам, архивистам и т.д.", – говорит господин Дробович.

Второй вызов - это мемориализация непосредственно во время великой войны. Такой запрос есть в обществе, но государство в процессе его обеспечения должно играть важную роль.

"У нас есть невероятно сильные проекты, как музей "Голоса мирных" или эта выставка ГОЛОСА, которые показывают, что такая живая память важна для многих людей сейчас. Но мы сами поверим в то, что у нас политика памяти среди приоритетов государства, только тогда, когда увидим материальное воплощение этой политики. Речь идет о разных объектах, от Музея Голодомора до Национального военного мемориального кладбища и надлежащего обустройства мест памяти в регионах", - объясняет Антон Дробович.

Третий пункт затрагивает тему переходного правосудия. По словам Антона, еще сейчас, во время войны, важно определить юридическую ответственность тех лиц, которые помогают враждебной администрации на временно оккупированных территориях.

"Мы должны четко сказать: за такое участие будет такая ответственность. Это вопрос не только юриспруденции, но и национальной памяти, ведь речь идет о праве на правду. Важно зафиксировать происходящее: может произойти так, что только публикации в газетах или свидетельства в "Голосах мирных" или в архиве устных историй Института национальной памяти станут единственной формой реально осуществленной справедливости", - говорит эксперт.

Антон Дробович добавляет, что ни одна национальная система в мире не обеспечивала справедливость исключительно через суд в рамках уголовного права. И часто именно память остается едва ли не единственным реалистическим полем торжества справедливости после войны.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея http://civilvoicesmuseum.org