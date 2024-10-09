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В Киеве состоялась премьера фильма "Люди из стали" об обороне Мариуполя

Фото: в Киеве состоялась премьера фильма "Люди из стали" об обороне Мариуполя
Автор: Александр Мороз

В Украинском доме состоялась премьера документальной ленты "Люди из стали" режиссера Сергея Фоменко. Фильм создан при поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" и "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Работа над лентой длилась более 2,5 лет. В фильме защитники Мариуполя и их родные рассказывают правдивую историю событий, происходивших с февраля по май 2022 года, во время героического сражения за Мариуполь. "Люди из стали" – это также история дальнейшей борьбы семей защитников и защитниц Мариуполя за освобождение из плена своих родных и близких.

"Люди из Стали" – это о духе, ответственности, честности и правде. И эту правду – о российских военных преступлениях в Украине, о героизме и мужестве наших людей – "Людей из стали" – должны видеть и слышать люди во всем мире! Чтобы каждый день держать фокус внимания на Украине, чтобы сделать все возможное и невозможное для освобождения из ада плена наших героев. У "Людей из Стали" есть своя миссия и цель – помочь освободить из плена наших людей. Это фильм специального назначения» – рассказывает режиссер фильма Сергей Фоменко.

Фильм имеет важную адвокационную миссию – сплотить международное сообщество вокруг процесса освобождения военнопленных. Фильм уже показывался в Страсбурге и в украинском доме на Олимпиаде в Париже.

"Сердце Азовстали" продолжает поддерживать адвокационные мероприятия в мире по содействию освобождению защитников Мариуполя из плена. И мы убеждены, что фильм "Люди из стали" должен увидеть максимальное количество людей. Мы должны больше говорить о подвиге защитников Мариуполя на всех возможных языках и способах. Нам нужна международная поддержка. Нам нужно как можно больше слов, фильмов, выставок, других мероприятий для того, чтобы больше людей знали и помнили, из-за чего нашим защитникам и защитницам приходится проходить во вражеском плену", - отметила секретарь наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Татьяна Кухоцкая.

В дальнейших планах режиссера и творческой группы фильма планируется ряд показов в США, Европе и Британии, размещение фильма на стриминговых платформах типа Netflix, а также выход в прокат по украинским кинотеатрам.

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