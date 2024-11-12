В Киеве состоялась премьера фильма "Битва за свет" о борьбе с энергетическим террором РФ

В Киеве в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера документального фильма "Битва за свет", посвященного работе ПВО, ГСЧС и энергетиков ДТЭК во время полномасштабной войны. В съемках фильма принял участие чемпион мира по боксу Александр Усик.

"Этим фильмом мы хотели поблагодарить героев, которые борются за свет и почтить тех, кто погиб в этой битве за свет. Никаким фильмом невозможно передать всю ту титаническую работу, которую делают защитники украинского неба, спасатели и энергетики. Лентой «Битва за свет» мы показали лишь малую часть того, что стоит за тем, чтобы в домах украинцев была электроэнергия. Но очень важно, чтобы это увидел каждый", – сказал на премьерном показе фильма режиссер Василий Киевский.

В фильме рассказываются истории героев, ежедневно защищающих, спасающих и восстанавливающих украинскую энергетическую инфраструктуру.

В частности, героями фильма стали бойцы ПВО, которые держат рекорд по количеству уничтоженных ракет и шахедов, спасатели, работающие на самых сложных пожарах и энергетики ДТЭК, которые при обстреле оставались на теплоэлектростанциях, чтобы не допустить еще более масштабных последствий после атак.

"Основная битва за свет началась в октябре 2022 года, когда противник сотнями ракет и шахедов атаковал объекты энергетики. Враг хотел погрузить нас в полный блекаут и лишить людей нормальной жизни. И именно об этом фильме. О том, как мы сражаемся. и как мы выстояли. Битва за свет продолжается", - сказал и.о. начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

На премьере присутствовали военные ПВО, энергетики и спасатели ГСЧС.

"Сегодня Украина – это символ устойчивости. И эта устойчивость – это вклад каждого из воинов воздушных сил, каждого спасателя и каждого возвращающего света энергетика. И это не просто восстановление света, это надежда на то, что мы стоим, движемся к победе, и, на самом деле, это огромное уважение, что сегодня мы уделим внимание именно этим людям", – прокомментировал заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.

Выразить им личную благодарность пришли известные украинцы, среди которых была актриса Екатерина Кузнецова, певица Roxolana, группа ТНМК, олимпийский чемпион Жан Беленюк и известные блоггеры и инфлюэнсеры.

"Этот фильм о правдивой истории героев. Я искренне благодарен нашим энергетикам, которые каждый день выходят на свою работу и снабжают украинцев теплом и светом. Силам ПВО за то, что вы делаете все возможное, чтобы защитить украинские энергетические объекты от разрушений и повреждений .А спасателям – за то, что вы первые реагируете на чрезвычайные ситуации и помогаете нашим энергетикам бороться с пожарами и спасать людей", - сказал на мероприятии генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Вскоре документальный фильм "Битва за свет" можно будет увидеть в телевизионном эфире и на медиасервисах.