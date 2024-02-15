В Киеве состоится выставка ГОЛОСА, которая откроет мультимедийное пространство музея "Голоса мирных"

"Выставка ГОЛОСЫ - это начало. Это открытие мультимедийного пространства музея "Голоса мирных" офлайн. В партнерстве с одним из лучших исторических музеев Украины - Музеем истории города Киева. Начало бесконечного рассказа историй мирных, начало физической жизни музея "Голоса мирных". Каково будет развиваться во взаимодействии с аудиторией, будет приобретать новые смыслы и измерения как надежный источник правды об этой войне", - рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Посетитель станет не только наблюдателем, но и активным участником выставки. Это впечатляющий эффект присутствия, благодаря которому каждая история будет чувствоваться глубоко и объемно. Видео, аудио и физические артобъекты будут создавать единое пространство, чтобы раскрыть с одной стороны - трагедию войны, а с другой - силу и достоинство людей, которые выстояли, несмотря на ужасы.

"Наступает момент, когда есть смысл подводить итоги и формировать дорожную карту. Это возможность для каждого понять: где ты, кто ты, кто мы? Куда идем? Как не отчаяться? Надежда есть в каждой истории о войне, какой бы страшной ни была рассказ: И еще: нельзя забывать свою историю, позволять ее искажать, а россия это делала и будет делать Музей "Голоса мирных" сохраняет историю страны из первых уст. Выставка же направлена на то, чтобы правду о зле, которое наносит россия в Украине , знал весь мир", - отметил Влад Троицкий, продюсер и автор идеи выставки, основатель GOGOLFEST.

Музей "Голоса мирных" собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, пострадавших от войны с 2014 года. 100 тысяч историй в музее – это самый большой в мире архив свидетельств украинцев о российской агрессии. Это живая история страны из первых уст, ценная составляющая национальной памяти, важный источник данных для установления справедливости. Мультимедийное пространство музея – это возможность передать эту информацию уникальным способом, предоставить возможность людям прикоснуться к историям, а не только услышать их.

Мультимедийное пространство будет реализовано в партнерстве с Музеем истории города Киева – крупнейшее музейное объединение столицы, состоящее из 9 музеев-филиалов. Музей представляет исторические, художественные, образовательные проекты и разные аспекты истории, литературы, науки, искусства, общественно-политической жизни города.

"Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, когда боль отнюдь не утихает, а раны человеческих судеб до сих пор кровоточат, мы совместно с музеем "Голоса мирных" покажем украинскую трагедию в настоящих историях людей, которые непосредственно столкнулись с ней. Именно "Голос" мирных" является крупнейшим в мире архивом устных историй мирных жителей, пострадавших в результате жестокой войны, развязавшей россия в Украине еще в 2014 году на востоке страны. И этой выставкой мы стремимся предоставить голос украинским героям, чтобы ни одно преступление против человечности не было забыто. , а гнев переродился в нашу силу ради победы и достойного будущего для Украины", - подчеркнула Диана Попова, генеральный директор Музея истории города Киева.

Составной выставки ГОЛОСА станет саундинсталляция с объемным пятиканальным звуком. Саундтрек написала композитор Яна Шлябанская, использовав настоящие голоса героев музея "Голоса мирных".

Поэтически-музыкальную композицию создает команда актеров "Дах-трио". В экспозиции будут использованы стихи Василия Стуса. Видеоряд состоит из компиляции документальных кадров, анимации и видеоарта. В выставке примут участие и реальные артефакты военного времени, которые хранит музей.