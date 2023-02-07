ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 07 февраля 2023 08:01
В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото) Фото: В Киеве из-за генератора загорелась квартира (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Голосеевском районе Киева 6 февраля загорелась квартира из-за генератора. ЧП произошло на Теремках на улице Касияна.

Об этом сообщается в одном из столичных Telegram-каналов.

Все подробности происшествия

Сообщается, что квартира загорелась в многоэтажке на улице Касияна 2/1. Дыма была очень много, пожарники оперативно выехали на место взрыва.

Предварительной причиной возгорания называют, установленный на балконе 17 этажа генератор.

В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)В Киеве загорелась квартира из-за генератора (Киев без цензуры)

Как сообщают источники "Украина сейчас", в 00:01 пожар удалось локализовать, а в 00:18 ликвидировать на площади квадратных метров.

По уточненной информации двухкомнатная квартира на 17 этаже была переоборудована под трехкомнатное офисное помещение.

В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)Пожар удалось локализовать (фото: Украина сейчас)

Читайте также, на что нужно обращать внимание при выборе генератора для дома.

Ранее мы сообщали, нужно ли официальное разрешение на использование генератора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев генератор