В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)
В Голосеевском районе Киева 6 февраля загорелась квартира из-за генератора. ЧП произошло на Теремках на улице Касияна.
Об этом сообщается в одном из столичных Telegram-каналов.
Все подробности происшествия
Сообщается, что квартира загорелась в многоэтажке на улице Касияна 2/1. Дыма была очень много, пожарники оперативно выехали на место взрыва.
Предварительной причиной возгорания называют, установленный на балконе 17 этажа генератор.
В Киеве загорелась квартира из-за генератора (Киев без цензуры)
Как сообщают источники "Украина сейчас", в 00:01 пожар удалось локализовать, а в 00:18 ликвидировать на площади квадратных метров.
По уточненной информации двухкомнатная квартира на 17 этаже была переоборудована под трехкомнатное офисное помещение.
Пожар удалось локализовать (фото: Украина сейчас)
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