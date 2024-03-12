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В Киеве на пустыре нашли урны с прахом умерших: детали скандала

Киев, Вторник 12 марта 2024 13:33
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В Киеве на пустыре нашли урны с прахом умерших: детали скандала В Киеве нашли урны с прахом (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жители Подольского района столицы обнаружили на одном из пустырей шокирующую находку. Речь идет об урнах с прахом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Детали шокирующей находки

В оставленных пакетах и коробках были найдены урны, обычно служащие для хранения праха покойников. Недалеко также был замечен поминальный венок.

На поверхности урн были указаны имена и фамилии усопших, а также их даты рождения и смерти. Инициативные граждане вызвали полицию на место происшествия. Представители полиции Киева подтвердили информацию, что на пустыре в Подольском районе 10 марта были обнаружены погребальные урны.

"На пустыре был обнаружен пакет, в котором находилось 36 погребальных урн с вероятным прахом умерших людей. Возбуждено уголовное производство по части первой статьи 297 УКУ. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению этого правонарушения", - рассказала Киев.

В Киеве на пустыре нашли урны с прахом умерших: детали скандалаВ Киеве на пустыре нашли урны с прахом умерших: детали скандалаВ Подольском районе нашли урны с прахом (фото: Киев Оперативный)

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