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В Киеве прошло прощание с Виталием Белоножко: первые фото с похорон

В Киеве похоронили Виталия Белоножко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

12 января в Киеве прошло прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. Исполнитель умер 9 января в больнице из-за остановки сердца в возрасте 70 лет.

РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию о том, как прошли похороны народного артиста в Киеве.

Во время подготовки материала использовались источники: Київ24, 24 канал, Главком, oboz.ua.

Прощание с Виталием Белоножко

В Национальной филармонии Киева на Владимирском спуске, 2 прошло прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. На церемонию пришли знакомые, друзья и поклонники его композиций.

В помещениях расставили фотографии певца. К ним люди сносили цветы, а также возлагали в гробу белые розы.

Похороны Виталия Белоножко (фото: Главком, oboz.ua)

В филармонии включали песни Белоножка и демонстрировали записи с его концертов.

Проститься с артистом пришел также патриарх ПЦУ Филарет. Священнослужитель отпел Белоножку и помолился.

Также провести в последний путь Виталия пришли:

  • актер Владимир Талашко
  • композитор Александр Злотник
  • актер Метро Мага
  • кинопродюсер Николай Княжицкий
  • юрист Марина Стефанчук
  • певица Аурика Ротару
  • бывшие чиновники Михаил Кулиняк и Николай Полищук
  • народная артистка Украины Надежда Шестак
  • заслуженный артист Украины Дмитрий Линартович

Что известно о Виталии Белоножке

Виталий Васильевич Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Белоножко дебютировал на радио с песнями Максима Дунаевского, в том числе "Все пройдет" и "Городские цветы".

Позже ему удалось установить постоянные творческие связи с авторами: Александром Злотником (песни "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") и Александра Осадчего ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю"). 

В 1994 году фирма "НАК" выпустила две компакт-кассеты под общим названием "Ярмарок", а через год - "Яблуневий туман", на которых были собраны последние на тот момент записи Виталия Белоножко.

С тех пор артист начал активно выступать на концертах вместе со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.

 

Раньше мы делились легендарными песнями Виталия Белоножко, которые будут жить даже после его смерти.

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