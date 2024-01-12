В Киеве прошло прощание с Виталием Белоножко: первые фото с похорон

Прощание с Виталием Белоножко

В Национальной филармонии Киева на Владимирском спуске, 2 прошло прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. На церемонию пришли знакомые, друзья и поклонники его композиций.

В помещениях расставили фотографии певца. К ним люди сносили цветы, а также возлагали в гробу белые розы.

Похороны Виталия Белоножко (фото: Главком, oboz.ua)

В филармонии включали песни Белоножка и демонстрировали записи с его концертов.

Проститься с артистом пришел также патриарх ПЦУ Филарет. Священнослужитель отпел Белоножку и помолился.

Также провести в последний путь Виталия пришли:

актер Владимир Талашко

композитор Александр Злотник

актер Метро Мага

кинопродюсер Николай Княжицкий

юрист Марина Стефанчук

певица Аурика Ротару

бывшие чиновники Михаил Кулиняк и Николай Полищук

народная артистка Украины Надежда Шестак

заслуженный артист Украины Дмитрий Линартович

Что известно о Виталии Белоножке

Виталий Васильевич Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Белоножко дебютировал на радио с песнями Максима Дунаевского, в том числе "Все пройдет" и "Городские цветы".

Позже ему удалось установить постоянные творческие связи с авторами: Александром Злотником (песни "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") и Александра Осадчего ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

В 1994 году фирма "НАК" выпустила две компакт-кассеты под общим названием "Ярмарок", а через год - "Яблуневий туман", на которых были собраны последние на тот момент записи Виталия Белоножко.

С тех пор артист начал активно выступать на концертах вместе со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.