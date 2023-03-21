В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)

Какие трамваи появились

По его словам, на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг".

"Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком", - сообщил Виталий Кличко.

Сколько отремонтировано путей

Также он добавил, что в общем обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.

Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.

В Киеве начали ездить новые трамваи (facebook.com/Vitaliy.Klychko)