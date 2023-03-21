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В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)

Новые трамваи в Киеве (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве трамвайный маршрут №33 полностью восстановлен. Там отремонтированы колеи и будут курсировать новые вагоны "Татра-Юг".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Какие трамваи появились

По его словам, на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг".

"Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком", - сообщил Виталий Кличко.

Сколько отремонтировано путей

Также он добавил, что в общем обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.

Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.

В Киеве начали ездить новые трамваи (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Ранее мы сообщали, что на вокзале в Киеве "засветился" совершенно новый поезд.

Также мы писали, что в Киеве возобновляют работу скоростные трамваи на Борщаговке.

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Киевтрамвай