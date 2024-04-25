В Киеве планируют запустить новый сервис оплаты проезда: что известно
В Киеве городские власти, вероятно, готовят к запуску новый сервис - оплату проезда в смартфоне.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ОО "Пассажиры Киева" в Telegram.
Что известно об изменениях
"Пользователи смогут оплачивать проезд в своем смартфоне без использования валидаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервис будет работать в бета-версии на нескольких маршрутах наземного общественного транспорта.
"Учитывая наличие валидаторов во всем коммунальном транспорте, вероятно, это будет решением вопроса оплаты проезда в маршрутках. Ведь именно частные перевозчики жалуются на необходимость закупки валидаторов", - говорят в ОО "Пассажиры Киева".
Напомним, что в декабре прошлого года КГГА отклонила петицию, которая предусматривала установку валидаторов в маршрутках. Авторы петиции отмечали, что валидаторы упростят процедуру оплаты проезда, поскольку та будет бесконтактной. А еще льготники могли бы пользоваться своим правом на бесплатный проезд, не сообщая водителю, что у них есть инвалидность.
Как экономить на проезде в общественном транспорте
Экономить на проезде в общественном транспорте помогает электронная муниципальная пластиковая "Карточка киевлянина".
Некоторым категориям она дает право на бесплатный проезд (льготники со столичной регистрацией). Также ее можно использовать как транспортный билет с возможностью приобретения поездок - чем больше покупаете, тем дешевле будет.
По подобной схеме можно покупать билеты в мобильном приложении "Киев Цифровой" (для Android и iOS). При покупке нескольких поездок предоставляется скидка.
Раньше мы писали о том, где найти маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов Киева.
Читайте также о том, что в КГГА показали, как строят метро на Троещине.