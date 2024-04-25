В Киеве планируют запустить новый сервис оплаты проезда: что известно

В Киеве городские власти, вероятно, готовят к запуску новый сервис - оплату проезда в смартфоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ОО "Пассажиры Киева" в Telegram .

Что известно об изменениях

"Пользователи смогут оплачивать проезд в своем смартфоне без использования валидаторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис будет работать в бета-версии на нескольких маршрутах наземного общественного транспорта.

"Учитывая наличие валидаторов во всем коммунальном транспорте, вероятно, это будет решением вопроса оплаты проезда в маршрутках. Ведь именно частные перевозчики жалуются на необходимость закупки валидаторов", - говорят в ОО "Пассажиры Киева".

Напомним, что в декабре прошлого года КГГА отклонила петицию, которая предусматривала установку валидаторов в маршрутках. Авторы петиции отмечали, что валидаторы упростят процедуру оплаты проезда, поскольку та будет бесконтактной. А еще льготники могли бы пользоваться своим правом на бесплатный проезд, не сообщая водителю, что у них есть инвалидность.

Как экономить на проезде в общественном транспорте

Экономить на проезде в общественном транспорте помогает электронная муниципальная пластиковая "Карточка киевлянина".

Некоторым категориям она дает право на бесплатный проезд (льготники со столичной регистрацией). Также ее можно использовать как транспортный билет с возможностью приобретения поездок - чем больше покупаете, тем дешевле будет.

По подобной схеме можно покупать билеты в мобильном приложении "Киев Цифровой" (для Android и iOS). При покупке нескольких поездок предоставляется скидка.