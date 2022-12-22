В Киеве переселенцы из Мариуполя получили гуманитарные наборы от Фонда Ахметова

На днях новая партия помощи прибыла для мариупольцев, нашедших убежище в Киеве. В столичный хаб поступило более 2 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

В этих наборах вещи первой необходимости: зубные щетки и пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего до конца 2022 для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.