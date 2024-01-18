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В Киеве неизвестные пытались испортить мурал Соне Морозюк: "стало лучше" (фото)

Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве неизвестные пытались облить красной краской мурал скандальной художницы Софии Морозюк.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале "Киев 24".

Мурал Морозюк облили краской

В марте 2023 года в Киеве на одной из многоэтажек появился мурал Софии Морозюк. На нем изображен сине-желтое полотно с надписью "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?"

После скандала с помолвкой с коррупционером Романом Гринкевичем неизвестные облили мурал Софии красной краской.

Кроме того, под картиной появилась подпись: "Корупція = поразка".

Мурал Софии Морозюк пытались испортить (фото: Киев 24, Twitter)

Справка

В начале января стало известно о том, что львовский бизнесмен и его сын Роман Гринкевич подозреваются в хищении денег Минобороны. Роман оказался женихом художницы Софии Морозюк.

Позже Агентство по розыску и менеджменту украденных активов опубликовало релиз с имуществом Гринкевичей. В нем отмечено, что в собственности художницы есть две квартиры, которые могли быть куплены на украденные у государства деньги.

Девушка объяснила, что к этим квартирам не имеет никакого отношения. Однако вчера Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом.

"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница

Также девушка призналась, что за период их отношений получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства - передаст на ВСУ.

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