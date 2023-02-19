В Киеве копы жестко задержали водителя BMW, якобы вступившегося за жену: видео и детали

Какая позиция у задержанных

По словам женщины, которая была в авто на пассажирском сиденье, они ехали из МРЭО, где забрали ее именные номера "MY RAY". За рулем был муж.

Когда их остановила полиция, они полностью опустили окно и спросили, за что их задержали, патрульные сказали, что они "ехали к машинам близко".

"Потом сказали, покажите документы, мы попросили показать видеофиксатор с их машины, и они залезли в машину рукой, открыли дверь и начали кричать: "Выходи из машины". Когда я увидела, как они агрессивно настроены, я включила камеру. На видео видно, как я подхожу и прошу показать видео с их машины, на что меня толкают, а мужа начинают заламывать", - рассказывает в Instagram блогерша по имени "My Ray".

Скриншоты с видео

О чем свидетельствует видео

На видео видно, что полицейский отгораживает женщину рукой с просьбой не подходить близко к дороге. В то же время мужчина кричит: "Не трогай ее руками", после чего начинается жесткое задержание, которому мужчина оказывает сильное сопротивление.

"Я побежала к мужу и принялась кричать и просить остановиться, на что не было реакции, и когда я их начала трогать по плечу, на меня набросились, выкрутили мне руки, дали по голове, бросили на пол и выбросили мой телефон подальше", - плачет блогерша.

Скриншот: instagram.com/mari___my_ray

По словам Марии, полиция сказала, что ей муж был пьян и под наркотиками. Его избитого и в крови доставили в больницу, а ей укололи "успокоительное". Кроме того, женщине заявили, что мужу грозит тюремный срок за избиение сотрудника полиции.

Подробности смотрите ниже на видео, которое сняла блогерша в момент задержания: