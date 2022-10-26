В Киеве "копы" спасли мужчину, оказавшегося без помощи в квартире
В Киеве трое полицейских помогли мужчине, который оказался без помощи в квартире.
Об этом поступке правоохранителей рассказали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.
Детали истории
На неделе в Киеве на линию 102 пришел вызов на Днепровскую набережную. Заявитель сообщил, что его родственник не выходит на связь. Он приехал к нему домой, но не может попасть в квартиру и попросил помощи.
Инспекторы Сергей Бурмака, Анна Лукьяненко и Александр Шкара быстро прибыли на место. Выяснилось, что квартира заперта изнутри. В квартиру можно было попасть, только сломав замок.
С помощью подручных средств патрульные попали в квартиру. Внутри "копы" обнаружили 62-летнего мужчину, лежавшего на полу в беспомощном состоянии.
Полицейские оказали ему необходимую медицинскую помощь и контролировали состояние мужчины до приезда врачей.
Фото троих героев смотрите ниже.
В Киеве полицейские помогли мужчине (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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