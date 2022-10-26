В Киеве "копы" спасли мужчину, оказавшегося без помощи в квартире

В Киеве трое полицейских помогли мужчине, который оказался без помощи в квартире.

Об этом поступке правоохранителей рассказали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Детали истории

На неделе в Киеве на линию 102 пришел вызов на Днепровскую набережную. Заявитель сообщил, что его родственник не выходит на связь. Он приехал к нему домой, но не может попасть в квартиру и попросил помощи.

Инспекторы Сергей Бурмака, Анна Лукьяненко и Александр Шкара быстро прибыли на место. Выяснилось, что квартира заперта изнутри. В квартиру можно было попасть, только сломав замок.

С помощью подручных средств патрульные попали в квартиру. Внутри "копы" обнаружили 62-летнего мужчину, лежавшего на полу в беспомощном состоянии.

Полицейские оказали ему необходимую медицинскую помощь и контролировали состояние мужчины до приезда врачей.

Фото троих героев смотрите ниже.

В Киеве полицейские помогли мужчине (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)