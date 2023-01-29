В Киеве фейковый "коп" занимался вымогательством: как действовал мошенник

Псевдокопа поймали в столице оперативники внутренней безопасности полиции во время получения второй части суммы.

Выдавая себя за полицейского, 33-летний злоумышленник - житель Киевской области - пытался обмануть 44-летнего мужчину из Черниговской области и завладеть его деньгами.

Как действовал аферист

Как выяснилось, мошенник выбрал свою жертву, узнав, что тот на сайте по продаже военного антиквариата и снаряжения хочет приобрести огнестрельное оружие. Так злоумышленник решил подзаработать.

Он позвонил мужчине, представился следователем Главного следственного управления Нацполиции, и рассказал, что в его отношении якобы начато уголовное производство по факту создания незаконного вооруженного формирования и нелегальных сделок с оружием.

Чтобы байка выглядела убедительнее, злоумышленник скинул на телефон жертвы фото своего якобы служебного удостоверения. Кроме того аферист подчеркивал о наличии неопровержимых доказательств причастности мужчины к преступлениям.

Аферист смастерил себе такой "документ" - подделал служебное удостоверение следователя полиции (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Псевдоследователь заверил, что тому будто бы грозит уголовная ответственность, но за "гонорар" в 5 тысяч долларов предложил избежать наказания. Аванс за подобную услугу потребовал перевести на банковскую карту.

Задержание фейкового "копа"

Житель Черниговской области обратился в полицию и рассказал о вымогательстве. Уже в Киеве при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ так называемого следственного полиции задержали при получении им второй части денежных средств.

"В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали получение подозреваемым денежных средств в два этапа. Во время передачи второй части - 4700 долларов США его задержали", - рассказали правоохранители.

Мошенника - фейкового следователя полиции - задержали в Киеве (фото: facebook.com/UA.National.Police)

После установления личности выяснилось, что злоумышленник не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, а его удостоверение является фейковым.

Фигуранту уже объявили о подозрении по ч.2 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица) Уголовного кодекса. За совершенное аферисту грозит до 3-х лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

В Киеве задержали мошенника, который выдавал себя за следователя полиции (фото: facebook.com/UA.National.Police)