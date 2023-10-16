RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве мужчина бил кота об асфальт: полиция показала фото мучителя

Фото: В Киеве мужчина чуть не убил кота (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 15 октября мужчина пытался убить бездомного кота. Он бросал животное на асфальт и издевался.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали инцидента

Издевательство над животным происходило в Днепровском районе столицы, на улице Павла Тычины.  По словам местных жителей, сосед бил бездомного кота об асфальт и не реагировал на просьбу остановиться.

За указанным адресом прибыла полиция. На месте происшествия правоохранители выяснили, что животное убежало от нападающего, а местные жители помогли установить номер квартиры, где проживает злоумышленник.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи выясняют мотивы таких действий фигуранта.

Полиция задержала мучителя животного (фото: t.me/gunpKyiv)

Отметим, что до этого в соцсетях появилось жестокое видео, на котором показано, как мужчина бросал кота на асфальт. Ролик невозможно смотреть без слез.

Как отметили в соцсетях, злоумышленником оказался местный житель, который во время издевательства над котом кричал, что он безработный уже три года и ест их и крыс. Кроме того, активисты и зоозащитники занимаются поиском животного, чтобы оказать ему необходимую помощь.

Как мы ранее писали, Даша Астафьева впервые поделилась подробностями убийства ее члена семьи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтваринижорстоке повождення з тваринами