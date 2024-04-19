В Киеве все чаще замечают змей: стоит ли бояться "нашествия" и как защититься от укусов

Каких змей можно увидеть в Киеве

В столице, в парках или у озера, в лесу или на частном дворе, чаще всего вы можете увидеть таких змей: гадюку, медянку и ужика. Ядовитая только первая.

Змеи Украины (скриншот)

Гадюки, которые могут укусить, делятся на три типа: обычная, никольская и степная. Все они не имеют смертельного яда. Опасными могут стать только осложнения после укусов. Обычно это происходит из-за аллергии или неправильного оказания медицинской помощи.

Сейчас люди могут действительно замечать больше змей. Но никакого "нашествия" нет. Змеи просто выползают на солнышко, чтобы погреться, найти себе еду и пару.

Герпетолог объяснил, как правильно действовать, если рядом змея (скриншот)

Как правильно обращаться со змеями

Чаще всего от укусов страдают дети. Все потому, что им интересно посмотреть на змей, а потому они начинают их ловить. Рептилия, конечно же, распознает любопытство ребенка как атаку, опасность. И потому пытается себя спасти.

Так что, если вы увидели змею, не стоит ее трогать. Не приближайтесь к ней, не пытайтесь ее испугать.

"Обычно люди подвергаются укусам, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5–2 м. Не пытайтесь поймать или убить змею - именно так и происходит большинство укусов", - рассказывали в Центре общественного здоровья.

Можно ли трогать змей (скриншот)

Что делать, если укусила змея

Если вас или кого-то рядом все же укусила змея, помните о нескольких важных правилах и действуйте четко по алгоритму. В Нацполиции уже объясняли, что делать в следующих случаях:

как можно быстрее обратитесь к медикам, чтобы получить помощь

позвоните в скорую или езжайте к врачу

при транспортировке человеку, которого укусила змея, нужно сохранять спокойствие и минимизировать движения, пить много жидкости

пораженный участок тела нужно освободить от одежды или обуви

если змея укусила в руку или ногу, наложите на конечность импровизированную шину

по возможности прикладывайте к ране лед, завернутый в ткань.

место укуса нужно продезинфицировать, сверху следует наложить стерильную повязку.

Категорически запрещается разрезать рану, накладывать на нее жгуты, прижигать, высасывать яд и давать человеку, которого укусила змея, алкоголь .