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У Києві жителі знайшли спосіб боротися з незаконним паркуванням: показове фото

Автор: Людмила Жукова

У Києві жителі знайшли спосіб боротися з порушниками правил паркування.

Показове фото боротьби показав на своїй Facebook-сторінці Олексій Гончарук.

Користувач показав знакове фото в пості про порушників правил паркування. Він написав, що такий спосіб перевірений і чітко працює.

"Ще раз так запаркуешься, знайдеш його в салоні", - сказано в записці під цеглою.

"Місцевим набридли постійні витівки з паркуванням співробітників офісного центру, розташованого неподалік. Всім кривозапаркованим вони повісили ось "пам'ятки" про те, що так робити не потрібно. Що ви зробили ви на місці місцевих?"- йдеться в пості, опублікованому Києвом Оперативним.

Як каратимуть "героїв парковки"

У Києві водіїв порушення правил паркування тепер штрафуватимуть по-новому. Необов'язково автомобіль будуть відразу евакуювати і відправляти на штрафмайданчик. Паркувальники будуть просто залишати штраф за порушення правил під двірником на лобовому склі. Така схема успішно працює в багатьох країнах Європи протягом багатьох років, і тепер ця ініціатива дісталася до України.

Як ми писали раніше, у Києві викрили паркувальних аферистів.

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