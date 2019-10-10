У Києві жінка роздряпала обличчя поліцейському: захищала сина

У Києві розлючена жінка накинулася на поліцейских і одному з них роздряпала обличчя за те, що той затримав її дорослого сина. Поліція зупинила автомобіль за порушення ПДР, і водій відмовився показувати документи. Патрульні запідозрили, що молодий чоловік перебуває під впливом алкоголю або наркотиків.

Як повідомляє "Інформатор" з місця події, інцидент стався в середу, 9 жовтня, в Солом'янському районі. Автомобіль "Мерседес" перетнув подвійну суцільну і за це водія зупинили патрульні поліцейські. Водій відмовився показувати свої документи і виходити з машини. Його довелося силою витягувати з салону і везти в спеціальний медичний заклад, щоб перевірити кров на наявність алкоголю чи наркотиків.

До Солом'янського управління поліції приїхали родичі хлопця – мати, батько і брат. Оскаженіла жінка накинулася на поліцейського, який привіз її сина після експертизи. Вона напала на нього прямо в машині, через вікно. Після цього вона спробувала втекти, проте її затримали і доставили у відділок.

Жінці викликали бригаду швидкої допомоги в поліцейську ділянку (Фото: Інформатор)

Під час допиту жінці стало погано, і вона зажадала викликати швидку допомогу. Потім вона наполягала на госпіталізації і вимагала адвоката. Лікарі виміряли тиск та оглянули жінку й сказали, що в госпіталізації вона не потребує.

Брат затриманого заявив поліцейським, що водія затримали без підстав і він хоче забрати його, щоб відвезти на незалежний аналіз в приватну клініку, а його мати ні на кого не нападала.

У Києві жінка роздряпала обличчя поліцейському (Відео: YouTube/Інформатор)

Поліція відкрила справу за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів). Жінці загрожує п'ять років позбавлення волі.