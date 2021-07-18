У Києві жінка протаранила будку паркувальника, яка впала на авто: фото і відео інциденту
Сьогодні, 18 липня, в Києві жінка на автомобілі KIA врізалася в будівлю ТЦ "Район", який знаходиться на Троєщині на вулиці Миколи Лаврухіна, 4. Вона розгубилася, здала назад і протаранила будку паркувальника. Після чого будка впала Volkswagen, який виїжджав з ТРЦ.
Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Тільки після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Ми все ж рекомендуємо отримувати хоча б мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав. Спасибі", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
- А хтось може намалювати схему, як вона в'їхала саме в таку позицію?
- Майже кожен день буваю в "Районі". Просто не розумію, як це можна було зробити! Там або вперед, або назад і все!
- Той що в будці, паркувальник, запам'ятає цей жаркий липневий день на все своє життя, як і власник Фольксвагена!
- Зовсім не смішно, у нас у кожного другого куплені права, тому і на дорогах відбувається казна-що. Правил не знають, водити транспорт не вміють, а в результаті - загублені життя, скалічені долі. Сумно, на права витрачаються такі кошти, і ніхто не замислюється, а що далі;
- Бідний водій Фольца, навіть не очікував вранці на таке.
Нагадаємо, телеведуча Соломія Вітівіцкая показала, як виглядає після ДТП в Києві.
Ми також писали про те, що на Прикарпатті трапилася епічна ДТП за участю звичайного і залізного коней.